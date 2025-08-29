Σκίρα: «Ένα βήμα μακριά από τη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συζητήσεις της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα. Οι «τζιαλορόσι» θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα αριστερό μπακ δανεικό, έχοντας ήδη συμφωνήσει μαζί του.
Αγκάθι στις συζητήσεις με τους «κόκκινους» είναι η οψιόν αγοράς που ζητούν οι Ιταλοί, αλλά σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι δυο πλευρές το συζητούν να συμπεριληφθεί στο ντιλ. Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, φαντάζει πλέον πολύ πιθανό ο Τσιμίκας να μετακομίσει στην «αιώνια» πόλη.
Kostantinos #Tsimikas is one step away to #ASRoma from #Liverpool on loan. #Roma are #LFC are now in talks about the possibility to include in the deal an option to buy. #transfers https://t.co/uwsEUkrN6f— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2025