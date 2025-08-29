Σκίρα: «Ένα βήμα μακριά από τη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Έτοιμος να μετακομίσει στη Ρόμα είναι ο Κώστας Τσιμίκας.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συζητήσεις της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα. Οι «τζιαλορόσι» θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα αριστερό μπακ δανεικό, έχοντας ήδη συμφωνήσει μαζί του.

Αγκάθι στις συζητήσεις με τους «κόκκινους» είναι η οψιόν αγοράς που ζητούν οι Ιταλοί, αλλά σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι δυο πλευρές το συζητούν να συμπεριληφθεί στο ντιλ. Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, φαντάζει πλέον πολύ πιθανό ο Τσιμίκας να μετακομίσει στην «αιώνια» πόλη.

