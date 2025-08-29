Μαρινάκης: «Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο» (vid)

Για την επένδυσή του στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και κυρίως στις ακαδημίες μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Δηλώσεις για την επένδυση που θέλει να κάνει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, κυρίως σε επίπεδο ακαδημιών, έκανε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε στο βραζιλιάνικο TNT Sports, στο περιθώριο της κλήρωσης του Champions League την Πέμπτη (28/8) στο Μονακό.

«Αξιολογούμε αρκετούς συλλόγους. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που σχετίζεται κυρίως με τις ακαδημίες, την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Κοιτάμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αγαπώ, με τεράστιο ταλέντο, πάθος και μια κουλτούρα όπου το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Σάο Πάολο για επένδυση στις ομάδες νέων, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

«Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Έχω πάει στην πόλη και πέρσι είχαμε παίξει και στο Μαρακανά με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ξανά: Θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, σεβόμαστε το ταλέντο των παικτών και σεβόμαστε την παράδοση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου», συμπλήρωσε.

