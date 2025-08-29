Μέρα κληρώσεων για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Μαθαίνουν αντιπάλους

Αντιπάλους στη League Phase του Europa League μαθαίνουν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ η ΑΕΚ στη φάση των ομίλων του Conference League.

Το 3/3 πέτυχαν χθες οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους προκρίσεις και έτσι, μετά τον Ολυμπιακό στο Champions League, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα συμμετέχουν στη League Phase του Europa League και η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League.

Σήμερα είναι η μέρα των κληρώσεων στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς του Champions League διεξήχθη χθες το απόγευμα και ο Ολυμπιακός έμαθε τις οκτώ αντιπάλους του.

Στις 14:00 (COSMOTE SPORT 1 HD) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να μαθαίνουν αντιπάλους. Η κλήρωση θα γίνει με ένα… κουμπί, όπως και χθες στο Champions League, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και τους «πράσινους» στο 4ο. Αν και αυτό δεν έχει τόση σημασία, καθώς κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο συλλόγους από κάθε γκρουπ.

Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός, ενώ οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας. Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός). Τέλος, δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

🏁 All 36/36 🟠 Europa League spots are now known!



🗓️ Draw: Friday, 13:00 CET

(with one press of a button 🕹️) pic.twitter.com/Vyjqv7jwHD — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2025

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κάτι ανάλογο θα συμβεί στις 15:30 (COSMOTE SPORT 1 HD) με την κλήρωση της League Phase του Conference League, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ. Η διαφορά είναι πως υπάρχουν έξι γκρουπ δυναμικότητας, με την Ένωση να βρίσκεται στο 4ο, και κάθε ομάδα θα κληρωθεί με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

🏁 All 36/36 🟢 Conference League spots are now known!



🗓️ Draw: Friday, 13:00 CET

(with one press of a button 🕹️) pic.twitter.com/ZjP9C0g20o — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2025

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025