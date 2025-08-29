Μέρα κληρώσεων για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Μαθαίνουν αντιπάλους

Το 3/3 πέτυχαν χθες οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους προκρίσεις και έτσι, μετά τον Ολυμπιακό στο Champions League, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα συμμετέχουν στη League Phase του Europa League και η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League.
Σήμερα είναι η μέρα των κληρώσεων στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς του Champions League διεξήχθη χθες το απόγευμα και ο Ολυμπιακός έμαθε τις οκτώ αντιπάλους του.
Στις 14:00 (COSMOTE SPORT 1 HD) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να μαθαίνουν αντιπάλους. Η κλήρωση θα γίνει με ένα… κουμπί, όπως και χθες στο Champions League, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και τους «πράσινους» στο 4ο. Αν και αυτό δεν έχει τόση σημασία, καθώς κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο συλλόγους από κάθε γκρουπ.
Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός, ενώ οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας. Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός). Τέλος, δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
Κάτι ανάλογο θα συμβεί στις 15:30 (COSMOTE SPORT 1 HD) με την κλήρωση της League Phase του Conference League, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ. Η διαφορά είναι πως υπάρχουν έξι γκρουπ δυναμικότητας, με την Ένωση να βρίσκεται στο 4ο, και κάθε ομάδα θα κληρωθεί με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ.
Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025