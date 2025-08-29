ΑΕΚ: Κλήθηκε στο Μεξικό για τα ματς του Σεπτεμβρίου ο Πινέδα

Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής ομάδας του Μεξικού για τα φιλικά με Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Φιλικές αναμετρήσεις θα δώσει το Μεξικό στο παράθυρο των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσει. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Κυριακής 7/9 την Ιαπωνία στο Όκλαντ και τα ξημερώματα Τετάρτης 9/9 τη Νότια Κορέα στο Νάσβιλ.

Στις επιλογές του Χαβιέ Αγκίρε βρίσκεται σταθερά ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στις ΗΠΑ γι’ αυτά τα ματς. Ωστόσο, ο έμπειρος προπονητής θα κάνει τις δοκιμές, για να διαμορφώσει το ρόστερ των «τρι» ενόψει του Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

