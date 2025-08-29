Περιμένει τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.

Ένα μεταγραφικό σίριαλ που κράτησε δύο καλοκαίρια, ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παναθηναϊκό και Φώτη Ιωαννίδη ολοκληρώνεται. Ο Έλληνας φορ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, με το «Τριφύλλι» να βάζει στα ταμεία του 22+3 εκατ. ευρώ, ενώ διατήρησε ένα 25% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Για ακόμη μια μέρα, ο Έλληνας επιθετικός είναι πρωτοσέλιδο στον πορτογαλικό Τύπο, αλλά αυτή τη φορά ως «κλεισμένη» μεταγραφή. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται ως «βόμβα» και ως «επιθυμία που πραγματοποιήθηκε».

Ο 25χρονος φορ αναμένεται να ταξιδέψει ακόμα και σήμερα στη Λισαβόνα και να βρεθεί στις εξέδρες του Αλβαλάδε το Σάββατο, προκειμένου να παρακολουθήσει το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο, όπως γράφουν στην Πορτογαλία. Βεβαίως, και για να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του, περνώντας από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο.