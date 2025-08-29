H Γιουνάιτεντ «μπλοκάρει» την αποχώρηση του Μέινου

Ο Κόμπι Μέινου εξέφρασε την επιθυμία να παραχωρηθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, με την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να βάζει stop στην αποχώρησή του.

Ο νεαρός χαφ είχε συνάντηση με τον Ρούμπεν Αμορίμ, ζητώντας του να αποχωρήσει ως δανεικός προκειμένου να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε στον Μέινου, ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι στα πλάνα του, με το θέμα να φτάνει στην διοίκηση των «Κόκκινων Διάβολων», που «μπλόκαρε» ενδεχόμενη αποχώρηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή.

Όπως ξεκαθάρισαν οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ στον Μέινου, δεν θα αποχωρήσει ούτε με μεταγραφή, ούτε με την μορφή του δανεισμού, ζητώντας από τον νεαρό χαφ να παλέψει για την θέση του στην ενδεκάδα.