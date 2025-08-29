Η Μπενφίκα «σφράγισε» το deal με την Σαχτάρ για τον Σουντάκοφ

Οι «αετοί» της Λισαβόνας έδωσαν τα χέρια με τους Ουκρανούς για την απόκτηση του 22χρονου επιτελικού χαφ, ενισχύοντας σε τεράστιο βαθμό την μεσοεπιθετική γραμμή τους.

Η Μπενφίκα κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Σαχτάρ, προσφέροντας 27 εκατομμύρια ευρώ συν ακόμη 5 σε μορφή μπόνους, κλείνοντας το deal για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό.

Ο Σουντάκοφ θα ταξιδέψει άμεσα στην Πορτογαλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπενφίκα, που θα έχει διάρκεια πέντε χρόνων.

Ο Χεόρχι Σουντάκοφ αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ουκρανικού ποδοσφαίρου, μετρώντας ήδη με την φανέλα της Σαχτάρ, 148 εμφανίσεις έχοντας 35 γκολ και 26 ασίστ.