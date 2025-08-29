Μουρίνιο: «Στο Champions League θα αποκλειόμασταν, το Europa League πάμε να το πάρουμε»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από την Μπενφίκα, τόνισε ότι ίσως είναι καλό που δεν θα παίξει στο Champions League η ομάδα του, αφού θα πάει να κατακτήσει το Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Special One»:

«Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπενφίκα δεν ήταν απλώς καλύτερη, ήταν πολύ καλύτερη. Άξιζε να προκριθεί στο Champions League. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δημιουργήσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες, αλλά κοιτώντας το παιχνίδι συνολικά, η πιο δυνατή ομάδα νίκησε.

Δεν μου αρέσει να βρίσκω δικαιολογίες για πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Η πιο δυνατή ομάδα, με τους καλύτερους και πιο έμπειρους παίκτες, νίκησε και το άξιζε. Αν είχαμε προκριθεί στο Champions League, πιθανότατα θα παίζαμε οκτώ παιχνίδια και θα αποκλειόμασταν, στο Europa League ο στόχος είναι το τρόπαιο, πάμε να το πάρουμε».