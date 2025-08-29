Η ΑΕΚ έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία της 3/3 σε καλοκαιρινά προκριματικά

Η ΑΕΚ επικράτησε της Άντερλεχτ με 2-0 στην OPAP Arena, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στην League Phase του Conference League, πετυχαίνοντας κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Η Ένωση εκκίνησε την πορεία της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, πετώντας εκτός συνέχεια την Χάποελ Μπερ Σεβά, επικρατώντας με 1-0 εντός και «σφραγίζοντας» την πρόκριση με το εκτός έδρας 0-0.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Άρη Λεμεσού, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην Κύπρο, στο πρώτο ματς και πανηγύρισε την πρόκριση, επικρατώντας με 3-1 στην παράταση.

Επόμενο εμπόδιο για την Ένωση, ήταν η Άντερλεχτ με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν την ισοπαλία με 1-1 στο Βέλγιο, ολοκληρώνοντας την δουλειά τους στην OPAP Arena, επικρατώντας με 2-0.

Έτσι, η ΑΕΚ για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία έκανε το 3/3 σε καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μπαίνοντας σε ένα κλειστό club μαζί με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης!