Το σύστημα πιθανοτήτων έδωσε τον Ολυμπιακό στο Top 5 ομάδων με τις πιο βατές κληρώσεις!

Ευρωπαϊκό Μέσο που ασχολείται με τα Rankings και τις πιθανότητες, έκανε εκτίμηση βασισμένη σε μαθηματικά δεδομένα για τις 5 ομάδες που είχαν την πιο εύκολη και τις 5 ομάδες που είχαν την πιο δύσκολη κλήρωση και ο Ολυμπιακός ήταν απ´ τα κλαμπ που είδαν την κλήρωση να του κλείνει το μάτι.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Ρεάλ (εντός) και την Μπαρτσελόνα (εκτός) από το pot1, την Λεβερκούζεν (εντός), την Άρσεναλ (εκτός) από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας, την Αϊντχόφεν (εντός) και τον Άγιαξ (εκτός) από το pot3 και τις Πάφο (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός) από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Football Ranking, που χρησιμοποίησε μαθηματικά δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανάμεσα στις 5 τυχερές ομάδες που είχαν από του πιο... βατούς αντιπάλους, μαζί με Πάφο, Κοπεγχάγη, Άρσεναλ και Ίντερ, σε αντίθεση με τις Παρί, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Νιούκαστλ και Ατλέτικο, που θα πετύχουν πολύ δύσκολους αντιπάλους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει Μπάγερν (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), από το πρώτο pot, Αταλάντα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός) από το δεύτερο, Τότεναμ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός) από το τρίτο και Νιούκαστλ (εντός), Αθλέτικ Μπιλμπάο (εκτός) από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας!