Τσιριβέγια: «Φανταστική ομαδική προσπάθεια, τα λέμε την Κυριακή στην Λεωφόρο»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, ο Ισπανός χαφ του Παναθηναϊκού με μήνυμά του στα social media, στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Τριφυλλιού.

Ο Τσιριβέγια, παράλληλα έδωσε ραντεβού με τους φίλους του Παναθηναϊκού, για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική της Super League.

«Στη φάση ομίλων του Europa League. Φανταστική ομαδική προσπάθεια. Τα λέμε στη Λεωφόρο την Κυριακή», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στο «Χ», ο Πέδρο Τσιριβέγια.