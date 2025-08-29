Σκίρα: «Απευθείας επαφή ΠΑΟΚ-Τζένοα για να κλείσει το deal για Βολιάκο»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο «X», ανέφερε ότι σήμερα, Παρασκευή (29/8), θα υπάρξει απευθείας επαφή του ΠΑΟΚ με την Τζένοα, για να επιτευχθεί η συμφωνία για τον δανεισμό του 26χρονου στόπερ.
Η δύο ομάδες συζητούν για τον δανεισμό του Βολιάκο μέχρι το τέλος της σεζόν και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, με τον ΠΑΟΚ να προσφέρει στον Ιταλό κεντρικό αμυντικό συμβόλαιο έως το 2029.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, στον ΠΑΟΚ θα καλύψουν το συμβόλαιο του 26χρονου στόπερ για την φετινή σεζόν και εφόσον πείσει και ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς θα υπάρχει έτοιμο συμβόλαιο για ακόμη τρείς σεζόν.
🚨 Excl. - Expected direct talks today between #paokfc and #Genoa to try to close Alex #Vogliacco on loan with the option to buy. Contract until 2029 (1+3). #transfers https://t.co/rgTTOXmDuI— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2025