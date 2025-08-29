ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς προσπέρασε Βιεϊρίνια και πάει για το ρεκόρ συμμετοχών στην Ευρώπη

O αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε συμβολή στην πρόκριση του Δικεφάλου στο League Phase του Europa League και ετοιμάζεται να καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με την συμμετοχή που κατέγραψε στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, έφτασε τα 57 ευρωπαϊκά ματς με την φανέλα του Δικεφάλου, προσπέρασε τον Αντρέ Βιεϊρίνια και βρίσκεται πλέον μόνος του στην 2η θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ευρώπη, στην ιστορία των «ασπρόμαυρων».

Δεδομένης, μάλιστα της παρουσία του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, όπου οι «ασπρόμαυροι» θα δώσουν μίνιμουμ οκτώ αγώνες, τότε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει και τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη που βρίσκεται στην πρώτη θέση με 60 ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πανηγύρισε το επίτευγμά του με την πρόκριση του Δικεφάλου, έχοντας μάλιστα συμβολή στο εμφατικό 5-0 επί της Ριέκα, αφού από δική του εκτέλεση κόρνερ, προήλθε το 1-0 των «ασπρόμαυρων», με την κεφαλιά του Σουαλιό Μεϊτέ.