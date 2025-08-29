Ρομάνο: «Μια ανάσα από το deal για Τσιμίκα Ρόμα και Λίβερπουλ»

Πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα στείλει τον Κώστα Τσιμίκα στην Serie A, βρίσκονται η Ρόμα και η Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συμφωνία των δύο ομάδων για τον δανεισμό του 29χρονου μπακ είναι προ των πυλών, με το deal να αφορά τον μονοετή δανεισμό του Τσιμίκα με την Ρόμα να καλύπτει το συμβόλαιο του Έλληνα αμυντικού.

Ο Τσιμίκας από την πλευρά του έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την μεταγραφή του στην Ρόμα και ασκεί πιέσει στην Λίβερπουλ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ρωμαίους.

Οι δύο ομάδες, πλέον συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal και η μεταγραφή του Τσιμίκα θα ολοκληρωθεί μόλις αποχωρήσει από την Ρόμα ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν.