Ρομάνο: «Μια ανάσα από το deal για Τσιμίκα Ρόμα και Λίβερπουλ»

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συμφωνία των δύο ομάδων για τον δανεισμό του 29χρονου μπακ είναι προ των πυλών, με το deal να αφορά τον μονοετή δανεισμό του Τσιμίκα με την Ρόμα να καλύπτει το συμβόλαιο του Έλληνα αμυντικού.
Ο Τσιμίκας από την πλευρά του έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την μεταγραφή του στην Ρόμα και ασκεί πιέσει στην Λίβερπουλ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ρωμαίους.
Οι δύο ομάδες, πλέον συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal και η μεταγραφή του Τσιμίκα θα ολοκληρωθεί μόλις αποχωρήσει από την Ρόμα ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
🚨🟡🔴 The agreement for Kostas Tsimikas to AS Roma is now getting closer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Loan move until June 2026 with salary covered, Tsimikas said yes to the move days ago and pushing for it to happen.
Deal seen as close with #LFC as Salah-Eddine leaves soon. pic.twitter.com/STE9dRKGBM