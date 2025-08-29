Η παράσταση του Γιαννάκη, ο καθηγητής Μεϊτέ και η αποθέωση του Ιβάν

Ο ΠΑΟΚ εν τέλει έκανε το έξι στα έξι απέναντι στους Κροάτες, στέλνοντάς τους για ψυχιατρικό έλεγχο. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Στα τελευταία πέντε παιχνίδια με Κροάτες στη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει είκοσι γκολ. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την ισοπαλία με τη Ριέκα παλιά, η συγκεκριμένη ομάδα μέτρησε σήμερα πέντε, άλλα πέντε η Ντιναμό, τρία η Χάιντουκ και έξι η Λοκομοτίβα. Προφανώς και δεν θα θέλουν να βλέπουν έλληνες στις κληρώσεις από εδώ και πέρα και κυρίως τον ΠΑΟΚ. Έξι στα έξι ήταν πολύ.

Το πέντε στα πέντε ήταν αυτό που με έκανε αισιόδοξο μετά την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας. Σκεφτόμουν πως εύκολα ή δύσκολα θα τον βρίσκαμε τον τρόπο. Τελικά ήταν εύκολο γιατί ο ΠΑΟΚ απλά έπαιξε σαν ΠΑΟΚ.

Υπό το βλέμμα του Ιβάν Σαββίδη που αποθεώθηκε για ακόμη μία φορά στη Τούμπα, ένα ξεκάθαρο δείγμα του τι θέλει ο λαός, ο Λουτσέσκου παρουσίασε μία ομάδα που δεν είχα καμία σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες εμφανίσεις της σεζόν.

Η επιλογή του να ξεκινήσει τον Ντεσπότοφ, αποδείχτηκε ευεργετική σε επίπεδο ενέργειας και αποφασιστικότητας, όμως τα κεντρικά πρόσωπα παρά τον εξαιρετικό βούλγαρο, ήταν άλλα.

Η μοναδική παράσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια και η υποδειγματική συμπεριφορά του Μεϊτέ, ήταν τα δύο βασικά σημεία αναφοράς για την αρμάδα του Ράζβαν. Και οι δύο αυτοί, παρέσυραν και τους υπόλοιπους σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, τακτικά σχεδόν τέλειο σε άμυνα και επίθεση.

Αφού κατάφερε να βρει γκολ από έναν σπάνιο σκόρερ όπως ο Μεϊτέ, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει το πρώτο του γκολ από στημένη μπάλα, ήρθε η στιγμή του Ντέλια. Ήταν το 24΄όταν αποφάσισε να πάει κατά μέτωπο, να πανικοβάλει όλη την άμυνα της Ριέκα και να καταγράψει το 2-0.

Είχε προηγηθεί η μοναδική φάση των Κροατών στο παιχνίδι, το δοκάρι, όμως για αυτούς δεν ήταν γραφτό. Τα σημάδια ήταν όλα εναντίον τους.

Αφού ο Ντέλιας έχρισε σκόρερ ακόμα και τον Τσάλοφ που το πάλεψε είναι η αλήθεια, αυτομάτως ήρθε η σύγκριση. Βγαίνει ο Ρώσος, μπαίνει ο Γιακουμάκης και βάζει το πιο σεντρεφορίσιο γκολ της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας. Ένα πραγματικό ποίημα. Και μιας ήταν η μέρα όσων περιμένουν παιδί αφού ο Τσάλοφ πανηγύρισε με τη μπάλα στη κοιλιά, μπήκε και ο Πέλκας για να κάνει το ίδιο. Και αυτός με τη μπάλα στη κοιλιά.

Το 5-0, ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικής δουλειάς. Δεν αναφέρθηκα στον Κένι που ήταν εξαιρετικός σε άμυνα – επίθεση, δεν αναφέρθηκα στον Μπάμπα που επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με το που έπιασε η δροσούλα.

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί για τέταρτη φορά το μηδέν παθητικό σε πέντε παιχνίδια, βρίσκει ρυθμό και περιμένει τις ενισχύσεις. Η περίπτωση του Πουέρτα έχει ενδιαφέρον μιας και είναι ένα παιδί με τα στοιχεία που μας λείπουν από τα χαφ, ο Βολιάκο είναι ένας παίκτης που δεν τον έχω δει και δεν μπορώ να πω τίποτα. Απλά μου μεταφέρουν από τον ΠΑΟΚ πως είναι και δυναμική στα μαρκαρίσματα και καλή ταχύτητα. Στοιχεία που λείπουν.

Σε πρώτη φάση πάντως, κρατάμε πως ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον στόχο του καλοκαιριού, είναι στη καλύτερη διοργάνωση που θα μπορούσε να παίξει και πάμε παρακάτω.

Όσον αφορά στο γεγονός πως όλοι πέρασαν, είναι μία ένδειξη ισορροπίας για το τι θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα, χωρίς να υποβαθμιστεί η Ευρώπη γιατί το ράνκινγκ του ΠΑΟΚ μπορεί να τον οδηγήσει απευθείας στο Group phase του Champions League αν κατακτήσει το πρωτάθλημα.