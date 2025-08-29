Κυνηγάει την επιστροφή Ποντένσε ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν κινήσεις για την επιστροφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Αλ Σαμπάμπ.

Σύμφωνα με τους Σαουδάραβες ο Ποντένσε έχει ενημερωθεί από την διοίκηση της Αλ Σαμπάμπ, ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο σε ενδεχόμενη αποχώρησή του, με τον Πορτογάλο να μένει εκτός αποστολής για το ματς με την Aλ Καλίτζ, λόγω τραυματισμού.

Ο Ολυμπιακός είναι ενημερωμένος για αυτές τις εξελίξεις και κάνει τις κινήσεις του για την επιστροφή του Ποντένσε, με τον Πορτογάλο να είναι θετικός στο να συνεργαστεί ξανά με τους «ερυθρόλευκους».

Στο στρατόπεδο των Πειραιωτών, μάλιστα υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι το deal με την Αλ Σαμπάμπ για τον Ποντένσε, μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.