Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της και με τρεις στις τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις βρίσκεται ήδη στην League phase του Conference League.
Μετά τον Άρη Λεμεσού και την Μακάμπι Μπερ-Σέβα, η Ένωση απέκλεισε και την Άντερλεχτ, μία πρόκριση που την στέλνει απευθείας στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (15:00).
Η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στην Νιόν και περιμένει να μάθει τους 6 αντιπάλους της (έναν από κάθε γκρουπ δυναμικότητας) στην League phase
Τα γκρουπ δυναμικότητας για την League phase του Conference League έχουν ως εξής
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια Βαρσοβίας
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας
Ντινάμο Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Ζρίνσκι
Λίνκολν
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
5ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπρέϊνταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσούνσπορ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκέντια
6ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάκεν
Λοζάνη
Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν