Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Η Ένωση περιμένει την κλήρωση για την League phase του Conference League, που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (15:00) στην Νιόν.

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της και με τρεις στις τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις βρίσκεται ήδη στην League phase του Conference League.

Μετά τον Άρη Λεμεσού και την Μακάμπι Μπερ-Σέβα, η Ένωση απέκλεισε και την Άντερλεχτ, μία πρόκριση που την στέλνει απευθείας στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (15:00).

Η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στην Νιόν και περιμένει να μάθει τους 6 αντιπάλους της (έναν από κάθε γκρουπ δυναμικότητας) στην League phase

Τα γκρουπ δυναμικότητας για την League phase του Conference League έχουν ως εξής

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα

Άλκμααρ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ραπίντ Βιέννης

Λέγκια Βαρσοβίας

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας

Ντινάμο Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγεκάνο

Σάμροκ Ρόβερς

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια

Μάιντς

Στρασμπούρ

Γιαγκελόνια

Τσέλιε

Ριέκα

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι

Λίνκολν

Κουόπιο

ΑΕΚ

Αμπερντίν

Ντρίτα

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέϊνταμπλικ

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσούνσπορ

Ράκοβ

ΑΕΚ Λάρνακας

Σκέντια

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν

Λοζάνη

Κραϊόβα

Χάμρουν Σπάρτανς

Νόα

Σέλμπουρν