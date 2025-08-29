Προκρίσεις για την Ουτρέχτη του Μπάρκα και την Γκενκ του Καρέτσα

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες των Play Offs του Europa League και συνεπώς έγιναν γνωστές οι ομάδες που θα συνεχίσουν στη League Phase.

Η Λουντογκόρετς κατάφερε να “λυγίσει” στην παράταση την Σκεντίγια και επικρατώντας 4-1 πήρε την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Αυτό ήταν και το μοναδικό ματς το οποίο εξελίχθηκε σε θρίλερ κατά τις αποψινές ρεβάνς των πλέι οφ.

Στον ενιαίο όμιλο θα αγωνιστεί και η Ουτρέχτη, που με τον Βασίλη Μπάρκα βασικό έμεινε στο 0-0 με τη Ζρίνσκι αλλά “επένδυσε” στο υπέρ της 2-0 του Μόσταρ. Πρόκριση και για τη Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα – ο οποίος έπαιξε σε όλο το ματς – που έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Λεχ Ποζναν, αλλά τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο ματς (5-1 υπέρ των Βέλγων).