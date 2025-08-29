Χάσι: «Πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, την πρόκριση δεν την χάσαμε σήμερα αλλά στις Βρυξέλλες»

Ο προπονητής της Αντερλεχτ, Μπέζνικ Χάσι χαρακτήρισε πλήγμα τον αποκλεισμό της ομάδας του από την ΑΕΚ ενώ σημείωσε πως η πρόκριση χάθηκε στις Βρυξέλλες και όχι απόψε στην ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξέραμε πως θα έπαιζε η ΑΕΚ. Πώς θα ξεκινούσε. Με πολύ πρέσινγκ στην αρχή. Μπήκε επιθετικά. Εμείς χάναμε μπάλες, μονομαχίες και τους αφήσαμε να κάνουν το παιχνίδι τους. Στο δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς κάναμε πολλά λάθη και τους αφήσαμε να κάνουν και δεύτερο γκολ. Δεν μας βγήκαν οι αντεπιθέσεις. Τους αφήναμε να μπαίνουν στην περιοχή μας. Μετά το 2-0 παίζαμε με την πλάτη στον τοίχο. Την πρόκριση τη χάσαμε στις Βρυξέλλες. Εκεί έπρεπε να είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν τη χάσαμε εδώ».

Για τον κόσμο της Αντερλεχτ είναι μία… σφαλιάρα αυτός ο αποκλεισμός και θα περιμένετε κριτική;

«Σίγουρα είναι μεγάλο πλήγμα για εμάς. Αν και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τις ομάδες που είχαμε αποκλείσει. Εστιάζω στο πρώτο ματς που έπρεπε να κερδίσουμε με δυο γκολ διαφορά. Θα ερχόμασταν με άλλον αέρα. Αυτό δεν έγινε».

Αν υπάρχει κρίση στην ομάδα;

«Ναι, υπάρχει πρόβλημα που δεν περάσαμε. Είναι κρίση όταν περνάς. Και για τον κόσμο και τα οικονομικά. Είναι ένα πρόβλημα. Χάσαμε έναν στόχο, πρέπει να συνεχίσουμε».

Τώρα είστε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί παίζεται με την Ουνιόν την Κυριακή. Πέρυσι πήρατε έναν βαθμό με τις μεγάλες ομάδες…

«Ναι παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Παίζουμε με μεγάλη ομάδα. Η ομάδα δείχνει βελτίωση, εκτός από το αποψινό πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να εστιάσουμε στον αγώνα της Κυριακής και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».