Ρέις: «Είμαι απογοητευμένος με το αποτέλεσμα, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Ο Τόμας Ρέις εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό της Σαμσουνσπόρ από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του έδωσε τον καλύτερό της εαυτό. Αποστολή στην Τουρκία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Γερμανός προπονητής έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, ενώ αναφέρθηκε στις μεταγραφικές εξελίξεις αλλά και τον τραυματισμό του Μουαντιλματζί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο. Είμαι περήφανος για την εμφάνιση και την προσπάθεια της ομάδας μου. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν τις αξιοποιήσαμε. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Σήμερα δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, αλλά δεν τα καταφέραμε».

Για την κατάσταση του Μαριούς Μουαντιλματζί και τα μεταγραφικά:

«Η κατάσταση του Μαριούς είναι κάπως καλύτερη, ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα και να είναι μαζί μας την Κυριακή. Συζητάμε συνεχώς με τη διοίκηση και τον πρόεδρο για μεταγραφές. Θέλουμε να κάνουμε 1 ή 2 κινήσεις. Σε αυτό το παιχνίδι δεν πήραμε την απόδοση που θέλαμε από τους επιθετικούς μας, αν και είναι πολύ μεγάλοι χαρακτήρες. Μετά την αποχώρηση ενός επιθετικού μας, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούμε έναν νέο παίκτη για την επίθεση».