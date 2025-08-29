Η ΑΕΚ της Ευρώπης είναι ξανά εδώ και ακόμα δεν είδατε τίποτα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ της Ευρώπης που είναι μόνο στην αρχή όσων μπορεί να κάνει

Να πω την αλήθεια, για κάποιον παράδοξο λόγο, ήμουν πολύ ήρεμος πριν από το ματς της ΑΕΚ με την Αντερλεχτ. Μολονότι οι Βέλγοι ήταν σαφέστατα ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχει αντιμετωπίσει η Ενωση μέχρι σήμερα – κατά την κρίση μου ο πιο δύσκολος αντίπαλος από κάθε άλλον που βρήκαν Ελληνες στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών κυπέλλων – δεν είχα σε κανένα ενδεχόμενο την αγωνία και την ανησυχία πριν τα ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά, τον Αρη Λεμεσού ή ακόμα και τον Πανσερραϊκό.

Όλα αυτά δεν αποτελούν προϊόν κάποιας διαίσθησης, αλλά της πίστης που αρχίζει να ανακτά όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες. Η ομάδα που προκαλούσε οίκτο με την εικόνα της και έγραψε θλιβερούς αριθμούς στην ιστορία της, μεταμορφώθηκε σε ένα ατσάλινο σύνολο, που παιχνίδι με το παιχνίδι γεμίζει με περισσότερο αυτοπεποίθηση, πως μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το πρώτο επίτευγμα, είναι πως η ΑΕΚ επιστρέφει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις, μια ομάδα που μπαίνει ξανά στην κανονικότητα παίζοντας στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ

Το ματς με την Αντερλεχτ είναι στα μάτια μου το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ κατά τον τελευταίο χρόνο. Ποτέ ξανά την περυσινή σεζόν δεν είδαμε μια ομάδα τόσο αφοπλιστική και σίγουρη για τις κινήσεις της. Εντυπωσιακό εάν συνειδητοποιήσει κάποιος, πόσο λίγο χρονικό διάστημα δουλεύει με τον Νίκολιτς, αλλά και πόσο χρόνο ξόδεψε για να μπορέσει να ταιριάξει ρόμβους και άλλα περίεργα γεωμετρικά σχήματα, που δεν μπορούσαν να πάνε μακριά.

Ωστόσο, την κατάλληλη στιγμή η ΑΕΚ είναι όπως πρέπει. Μια ομάδα που υπό τις οδηγίες του αρχιτέκτονα Νίκολιτς, έκανε σχεδόν τέλεια τακτικά παιχνίδι. Δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του ματς, δεν υπάρχει τελική ουσιαστικά της Αντερλεχτ, που είχε την μπάλα και δεν ήξερε τι να την κάνει, χάρη στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήταν πολύ λίγο για την εμφάνιση της ΑΕΚ να σταθεί κανείς μόνο στην εξαιρετικά συμπαγή αμυντική λειτουργία.

Ο Νίκολιτς την έκανε ομάδα

Η ΑΕΚ κεντούσε. Παίζοντας με τα εξαιρετικά άκρα της, κατάφερε να τρέξει τον αντίπαλο. Να προκαλεί συνεχώς ρήγματα, να αναδεικνύει τις ικανότητες των παικτών της στο ένας εναντίον ενός. Δεν είναι τυχαίο, πως και τα δύο γκολ είναι από τα πόδια των ακραίων της: στο πρώτο μαγική ασίστ του Ελίασον χωρίς να βλέπει και άψογο τελείωμα του Κοϊτά, το δεύτερο μαγικό που έχεις να συζητάς για μήνες από τον Κουτέσα.

Όπως λέει και μια ψυχή, ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποδομήσεις ένα σύνολο καλών παικτών είναι να μην τους κάνεις ομάδα και ο μόνος δρόμος για την επιτυχία είναι να τους ταιριάξεις καλά μέσα στο γήπεδο. Μέσα από την ομάδα και ο μέτριος παίκτης, βρίσκει ρόλο και ουσία στο παιχνίδι του και μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Ειδικά μάλιστα όταν έχεις στα χαφ δύο παίκτες σαν τον Πινέδα και τον Μαρίν που έκοβαν και έραβαν.

Η νίκη του Ηλιόπουλου και η κανονικότητα

Αυτή η πρόκριση αξίζει σε όλους: στον κόσμο που παρά την περυσινή πίκρα δεν σταμάτησε να πιστεύει. Στον Νίκολιτς που μεταμόρφωσε το παλιόπαπο σε κύκνο και υπόσχεται ακόμα περισσότερα. Στους παίκτες που έδειξαν πως δεν είναι άχρηστοι και έχουν να δώσουν πολλά. Και βέβαια, στον Μάριο Ηλιόπουλο που πήρε την πρώτη, ολόδικη του νίκη. Με την δική του σφραγίδα στην ΑΕΚ, με τεράστιες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με απαντήσεις σε όσους περίεργους δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπο για τρικλοποδιές.

Όλα αυτά, είναι μόνο η αρχή. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ κέρδισε πολλά με αυτήν την πρόκριση. Την ηρεμία, την επιτυχία σε μεγάλο ποσοστό κατά το πρώτο μισό της σεζόν. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να αρκείται στα λίγα. Τα καλύτερα είναι μπροστά. ΑΕΚ σημαίνει πρωτάθλημα, κύπελλο και διάκριση στην Ευρώπη. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όπως πρέπει. Αλλά πρώτιστα, να κλείσει με μαγικό τρόπο το καλοκαίρι με νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή.