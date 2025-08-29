MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Ρομάνο: «Κρούση της Λιόν για Ταρέμι, παραμένει σε επαφή ο Ολυμπιακός»

Ποδόσφαιρο
Το όνομα του Μεχντί Ταρέμι παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με την Λιόν ωστόσο να προστίθεται στην μάχη για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η γαλλική ομάδα έκανε κρούση στην Ίντερ, για την διαθεσιμότητα του Ιρανού επιθετικού, με τους «νερατζούρι» να επισημαίνουν ότι είναι διαθέσιμος για αποχώρηση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει, παράλληλα, ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει επαφές με τον Ταρέμι, προκειμένου να πείσει τον 33χρονο επιθετικό να αποδεχθεί την πρότασή του.

