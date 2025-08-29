Ρομάνο: «Κρούση της Λιόν για Ταρέμι, παραμένει σε επαφή ο Ολυμπιακός»

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η γαλλική ομάδα έκανε κρούση στην Ίντερ, για την διαθεσιμότητα του Ιρανού επιθετικού, με τους «νερατζούρι» να επισημαίνουν ότι είναι διαθέσιμος για αποχώρηση.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει, παράλληλα, ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει επαφές με τον Ταρέμι, προκειμένου να πείσει τον 33χρονο επιθετικό να αποδεχθεί την πρότασή του.
🚨🔴🔵 EXCL: Olympique Lyon made an enquiry today for Mehdi Taremi as he’s set to leave Inter.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Olympiacos remain also in active talks with the Iranian striker. 🇮🇷 pic.twitter.com/ahjbyklsin