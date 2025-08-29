Βαθμολογία UEFA: Τρομερό βράδυ για την Ελλάδα με νίκες και 3/3 προκρίσεις!

Η τέλεια βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ προκρίθηκαν σε League Phase και συνεχίζουν όλο τον χειμώνα στην Ευρώπη.

Νέο άλμα της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA μετά τις 3/3 προκρίσεις των ελληνικών ομάδων στις League Phase των Europa και Conference League, με τη χώρα μας να είναι στην 11η θέση και να συνεχίζει το κυνήγι της 10ης Τσεχίας.

Χρονικά, πρώτα ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος στην Τουρκία με την Σαμσουνσπόρ (0-0) και πέρασε στο Europa League, ενώ στη διοργάνωση θα βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα στο πρώτο ματς, ο Δικέφαλος του Βορρά διέλυσε την Ριέκα με «πεντάρα» και προκρίθηκε επίσης στην επόμενη φάση.

Τέλος, η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ (1-1), «πάτησε» τους Βέλγους στην OPAP Arena με σκορ 2-0 και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, δίνοντας επίσης βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA, με τις τρεις ομάδες να χαρίζουν στην Ελλάδα αθροιστικά 500 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (3/5)

10. Τσεχία 40.300 (4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (4/5)

12. Νορβηγία 37.047 (3/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)