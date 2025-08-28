«Capitano»: Η αποθέωση του Παναθηναϊκού στον Ιωαννίδη (pics)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια πολύ όμορφη ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη, μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ.

Το 0-0 του Παναθηναϊκού στην Σαμψούντα ήταν -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- το τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη με την πράσινη φανέλα, με τον αρχηγό να το ζει πάρα πολύ έντονα και να αποχαιρετά τον κόσμο μετά το σφύριγμα της λήξης.

Η «πράσινη» ΠΑΕ προχώρησε λοιπόν σε μια όμορφη ανάρτηση αφιερωμένη στον Έλληνα στράικερ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του με τους Μπακασέτα, Κώτσιρα, Βιτόρια και όχι μόνο.

«Capitano» είναι το κεντρικό μήνυμα στην ανάρτηση, με τους φιλάθλους της ομάδας να αποθεώνουν τον Ιωαννίδη και να του εκφράζουν την αγάπη τους.

Δείτε την ανάρτηση: