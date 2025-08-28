Η κριτική της ΑΕΚ: «Κομπιούτερ» Μαρίν, εκτελεστές Κοϊτά-Κουτέσα και στρατηγός Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη απέναντι στην Άντερλεχτ σφραγίζοντας την πρόκριση της στην League Phase του UEFA Conference League, με τον Ραζβάν Μαρίν να κάνει ένα ασύληπτο παιχνίδι, τους Κοϊτά-Κουτέσα εκτελούν με δυο ρουκέτες και τον στρατηγό Νίκολιτς να έχει το τέλειο τακτικό σχέδιο!

Στρακόσια 8

Σταθερός, σοβαρός και σίγουρος και απόψε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε… δουλειά, στο δεύτερο όσες φορές απειλήθηκε ήταν εκεί. Σταμάτησε την κεφαλιά του Ντόλμπεργκ και είχε άλλες δυο επεμβάσεις. Έχει τεράστιο μερίδιο στην πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase με αυτό το 3/3 κυρίως λόγω της μεγαλειώδης εμφάνισης του την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Ρότα 9

Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ρότα που είχε το πιο δύσκολο έργο απέναντι στον Ανγκούλο τον οποίο εξαφάνισε. Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του χώρου ευθύνης του, αμυντικά τα πήγε εξαιρετικά, ενώ και επιθετικά έδωσε βοήθειες και έβγαζε συνεργασίες με τον Ελίασον.

Μουκουντί 8

Αρχοντικός σε ακόμα ένα ματς. Και σχεδόν, αψεγάδιαστος. Κυρίαρχος ψηλά και χαμηλά απέναντι στον Ντόλμπεργκ, βοήθησε και στο build up.

Ρέλβας 8

Έχει δέσει άψογα με τον Μουκουντί και αυτή η χημεία που έχουν αποκτήσει οι δυο τους βοηθά και τον Πορτογάλο. Σταθερός και απόψε ο Ρέλβας με σωστό διάβασμα του παιχνιδιού, σωστές τοποθετήσεις και αποτελεσματικότητα στα μαρκαρίσματα.

Πήλιος 8

Συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα έδωσε αυτό που έπρεπε στην ΑΕΚ. Ασφάλεια αμυντικά και σωστή κάλυψη του χώρου. Ήταν aggressive στα μαρκαρίσματα του, σωστός στις μεταβιβάσεις και είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Κουτέσα στις αλληλοκαλύψεις.

Πινέδα 8

Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Ήταν βασικός λόγος που η ΑΕΚ κυριάρχησε στον άξονα και μαζί με τον Μαρίν κατάπιαν τους αντιπάλους στον συγκεκριμένο χώρο. Έδωσε πολλές μάχες ανασταλτικά, έκανε πολλά χιλιόμετρα και ανέβασε τα επίπεδα δημιουργίας με κουβάλημα της μπάλας και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις.

Μαρίν 10

Αψεγάδιαστος! Έχει κάνει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Ένα σπουδαίο παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Ανασταλτικά ήταν πάντα εκεί, στο σωστό χώρο, τη σωστή στιγμή για να ανακόψει τους αντιπάλους χάφ. Δημιουργικά είχε μεγάλη ακρίβεια στις πάσες, άπλωσε και ηρέμησε άρτια το παιχνίδι της ΑΕΚ και έμοιαζε με ένα… κομπιούτερ εντός αγωνιστικό χώρο που ήταν προγραμματισμένο να κάνει το τέλειο παιχνίδι!

Ελίασον 8

Δημιούργησε πολλά ρήγματα στην πλευρά της Άντερλεχτ με την ταχύτητα του και τις μπούκες του. Είχε ορισμένες καλές σέντρες, κάποιες άλλες δεν του βγήκαν, όμως γενικά ήταν πολύ καλός και συνεπής τακτικά καθώς είχε επιστροφές και βοηθούσε τον Ρότα.

Κουτέσα 9

Μάγος! Έβγαλε το… ραβδάκι του και απόψε και έκανε φανταστικά πράγματα. Αποκορύφωμα η ενέργεια υψηλής κλάσης που κάνει στο 2-0 με την έναρξη της επανάληψης. Κάνει μια διαγώνια κίνηση και με ένα μαγικό πλασέ σήμα κατατεθέν του πετυχαίνει το 2-0 σφραγίζοντας επί της ουσίας την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase.

Κοϊτά 9

Με μια… ρουκέτα εδάφους αέρος που δεν την είδε καν ο Κούσεμανς έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει το πάρτυ και όλα τα άλλα ήταν ιστορία στην κολασμένη Νέα Φιλαδέλφεια. Η γκολάρα του Κοϊτά ήταν όλα τα λεφτά με τον ίδιο γενικότερα να κάνει ένα γεμάτο παιχνίδι σε υψηλή ένταση, βοηθώντας όχι μόνο δημιουργικά και εκτελεστικά αλλά και τακτικά με την ανελέητη πίεση του.

Πιερό 7

Έδωσε τις μάχες του, πάλεψε, τα έδωσε όλα αλλά του έλειψε και πάλι το γκολ. Αυτό του λείπει δηλαδή εδώ και τόσο καιρό. Είχε τις ευκαιρίες του όμως τις σπατάλησε και απόψε. Πάντως χειροκροτήθηκε τη στιγμή της αλλαγής του με τον κόσμο να τον χειροκροτεί δείχνοντας πως αναγνωρίζει την προσπάθεια του.

Οι αλλαγές

Γιόβιτς 8

Πήγε να κάνει γκολ με το καλημέρα της εισόδους του στο γήπεδο αλλά τον πρόλαβαν οι Βέλγοι. Έδωσε πράγματα με κράτημα της μπάλας και σωστές κινήσεις.

Λιούμπισιτς 8

Έφερε ένταση, φρεσκάδα και ένταση. Βοήθησε με τα τρεξίματα του στον άξονα και είχε θετική παρουσία.

Πενράις 8

Έπαιξε στο τελευταίο 20λεπτο όμως είχε δυο μεγάλες στιγμές και θα μπορούσε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, παίζοντας ως αριστερό εξτρέμ.

Βίντα -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 10

Η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι τακτικά και αυτό φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στρατηγού Μάρκο Νίκολιτς. Όλα όσα έκανε απόψε του βγήκαν στο 100%. Η ΑΕΚ ήταν απόλυτα διαβασμένη, έπαιξε 4-4-2 με κοντά τις γραμμές σε σωστές χώρους και όχι μόνο έπνιξε την Άντερλεχτ με την πίεση της αλλά μπόρεσε παράλληλα να έχει και ασφάλεια μεσοαμυντικά με τους Βέλγους ουσιαστικά να δημιουργούν μια επικίνδυνη φάση σε ολόκληρο 90έπτο. Ήταν φανερό πως ο Νίκολιτς είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς και στην εξέλιξη του παίρνοντας πράγματα από τις αλλαγές του και γενικότερα ο Σέρβος πέραν της αποψινής ονειρικής βραδιάς έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ, το 3/3 σε αυτή την προκριματική διαδικασία και την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League. Παραλαμβάνοντας μάλιστα το καλοκαίρι μια ομάδα άκρως προβληματική που την μετέτρεψε μέσα σε μόλις λίγους μήνες σε ένα γκρουπ με πνεύμα νικητή, αήττητο για επτά σερί παιχνίδια, με τρεις σερί πρόκρισης χωρίς να έχει περιθώριο λάθους και μια νίκη στο πρωτάθλημα!