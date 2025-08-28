Η Ομόνοια πήρε πρόκριση... θρίλερ στα πέναλτι

Η Ομόνοια ανέτρεψε το εις βάρος της 1-2 του πρώτου αγώνα από την Βόλφσμπεργκερ και στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (κ.αγ. και παράταση 1-0) πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Conference League.

Μεγάλη έκπληξη από τη Λοζάνη, η οποία νίκησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας (1-1 το πρώτο ματς) και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφήνοντας εκτός τους Τούρκους που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των play off του Conference League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Ρίγα FC (Λετονία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0 (0-2)

(68' Ιάγκο Σικέιρα)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-0 (0-1)

Νόα (Αρμενία)-Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) 3-2 (4-1)

(17' Φερέιρα, 20' Αϊας, 77' Χαρουτιουνγιάν - 56' πέν. Μάριν, 76' Ντούρντοφ)

Ομόνοια (Κύπρος)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 5-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 1-0) (1-2)

(39' Σεμέδο)

RFS (Λετονία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 2-2 (0-1)

(17' πέν. Μάριτς, 87' Λεμάιτς - 12' Τιούν, 67' Πολίτο)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λοζάνη (Ελβετία) 0-1 (1-1)

(45'+1 Μπάτλερ-Οϊεντέτζι)



Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γκιορ (Ουγγαρία) 2-0 (1-2)

(7',81' Εμπουγί)

Κλουζ (Ρουμανία)-Χάκεν (Σουηδία) 1-0 (2-7)

(48' Πάουν)

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 3-1 (2-1)

(9' Σισαλντάου, 27' Μπαϊράμ, 81' Ενσιμπά - 7' Σέλκε)



Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (1-2)

(62' πέν. Κρασνίκι)

Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ρακόβ (Πολωνία) 1-2 (0-1)

(59' πέν. Βούτοβ - 2' Μπάραθ, 90'+3 Λόπες)

Αλκμααρ (Ολλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 4-1 (2-0)

(3', 45'+1 Σαντίκ, 6' Μέερντινκ, 7' Ζεφουϊκ - 46' Μπάλα)

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (0-1)

(10' Ιοσίνοφ, 21' Καρνιτσνικ)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Νέμαν (Λευκορωσία) 4-0 (1-0)

(64',89' Γκαρσία, 65' Καμέγιο, 81' Ντε Φρούτος)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Πολισία (Ουκρανία) 3-2 (3-0)

(79' Ντόντο, 86' Ρανιέρι, 89' Τζέκο - 2' Ναζαρένκο, 14' Αντριγέφσκι)

Μπρόντμπι (Δανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-3 (0-0)

(45'+2 Βας, 85' Γκρέγκοριτς - 15',66' Εμεγκά, 40' Ντουκουρέ)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 2-0 (1-1)

(36' Κοϊτά, 48' Κουτέσα)

Σερβέτ (Ελβετία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 28/8 (1-1)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 28/8 (1-2)

Μάιντς (Γερμανία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 28/8 (1-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 28/8 (0-3)

Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 28/8 (1-3)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 28/8 (2-1)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 28/8 (2-1)