Λουτσέσκου: «Αυτή είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω πάντα»

Φανερά ικανοποιημένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου, έχοντας όμως το... μυαλό του ήδη στον Ατρόμητο με το «κλασσικό» game by game.

Μπορεί ο Δικέφαλος να επικράτησε εύκολα της Ριέκα (5-0), ο Ρουμάνος τεχνικός όμως παραμένει προσηλωμένος με το μυαλό του να σκέφτεται ήδη τον Ατρόμητο και το... next game.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν είναι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ο σημερινός ΠΑΟΚ: «Όχι. Είναι εξέλιξη της δουλειάς. Μέρα με τη μέρα δουλεύοντας, στην προετοιμασία, με τους παίκτες που ήρθαν, που επέστρεψαν από τραυματισμό, αποφεύγοντας πράγματα που δεν θέλαμε να κάνουμε. Βήμα βήμα δουλεύουμε μαζί και έχουμε αυτή την αντίδραση που είχαμε σήμερα. Το ποδόσφαιρο παίζεται με πάθος και ένταση, επιθετικότητα, όπως κάναμε σήμερα. Αυτό το παιχνίδι είναι η εξέλιξη όλου του καλοκαιριού. Αυτή είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω πάντα. Κάποιες φορές δεν γίνεται για διάφορους παράγοντες. Αυτό είναι το πιο κοντινό σε αυτό που θέλουμε να βρισκόμαστε. Υπάρχουν διαφορετικά παιχνίδια και καταστάσεις, δεν γίνεται να παίζεις πάντα όπως θες. Κάποιες φορές είναι σημαντικό να έχεις την ισχυρή νοοτροπία του να μην τα παρατάς, να είσαι ενωμένος σε κάθε περίπτωση».

Για την προϊστορία: «Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Είναι συνεχόμενες σειρές-νίκες απέναντι στις κροατικές ομάδες. Εκτιμώ το ποδόσφαιρο της Κροατίας, το επίπεδο των ομάδων και των παικτών».

Για τους Ιβανούσετς και Λόβρεν: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος και για τους δύο. Είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα, έχουν ποιότητα. Ο Λούκα χρειάζεται χρόνο να αντιληφθεί το πως πρέπει να κινείται όταν δεν έχει την μπάλα εκατοστό με το εκατοστό. Να μάθει να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του. Ο Ντέγιαν είναι τοπ προσωπικότητα. Πολύ υψηλή ποιότητα και σημαντικός για την εμπειρία. Θα μας δώσει πολλά στη σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που τους έχω».

Για το πως βλέπει τον φετινό ΠΑΟΚ και πως νιώθει που ο Ιβάν Σαββίδης παρευρίσκεται στην Τούμπα: «Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό με τον Σαββίδη. Η απάντηση έρχεται από τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο δεν έχει σημασία. Υπάρχει μία φανταστική αντίδραση από τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι προφήτης. Αναλύω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σε αυτή την αρνητικότητα και το πνευματικό χάος του ΠΑΟΚ, πρέπει να βλέπει κάποιος κάπως διαφορετικά την διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς. Μετά πρέπει να δουλέψουμε, να εξελιχθούμε, να βελτιώσουμε την χημεία της ομάδας. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στη σεζόν, αλλά για αυτό είμαστε εδώ, για να τις προσπερνάμε, όπως κάνουμε και ξεχωριστά σε κάθε παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι όταν κάτι πάει στραβά, να θέλουμε άμεσα να το διορθώσουμε μέσα στο παιχνίδι».

Για τι βοήθησε τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει την παράδοση: «Αυτό είπα και πριν. Είναι μία διαδικασία εξέλιξης. Πρέπει να είσαι υπομονετικός. Υπάρχουν παίκτες αρκετοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι μπήκαν νέοι ηλικιακά ποδοσφαιριστές που βελτιώνονται. Σήμερα είχαμε τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Υπάρχουν φορές που ο ένας ποδοσφαιριστής αντιδρά διαφορετικά από τον άλλον. Κάποιοι χρειάζονται παραπάνω λεπτά για τοπ φόρμα από τους άλλους. Δουλεύουμε στιγμή με τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να διατηρούμε είναι την αυτοπεποίθηση της ομάδας».

Για το τι παραπάνω πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ φέτος στο Europa και τι προσθήκες χρειάζονται: «Πάντα πρέπει να βρίσκουμε κάτι για να δημιουργούμε προβλήματα στις απαντήσεις μου; Ο καθένας ξέρει τι χρειαζόμαστε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Παιχνίδι με το παιχνίδι κάνουμε διαχείριση. Σήμερα υπήρχε πίεση και συναίσθημα. Η αίσθηση ότι πρέπει να γίνει η πρόκριση. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες. Έχουν πολλή πίεση. Κάποιος πιστεύει ότι απλά κάνουν προπόνηση. Κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό θα κάνουμε τη φετινή χρονιά. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις ένα ενωμένο γκρουπ με ισχυρή νοοτροπία μαχητών στο γήπεδο. Κάποιες φορές θα κάνουμε καλά παιχνίδια κάποιες όχι».