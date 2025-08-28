Νίκολιτς: «Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε - Έχουμε περιθώρια βελτίωσης» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ, δήλωσε ότι η ομάδα του έπαιξε αρκετά καλά, παρότι τις απουσίες που είχε, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του, εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη με 2-0 της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, αναφέροντας ότι έπαιξαν όπως ήθελε, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο που παρευρέθηκε στην OPAP Arena.

Αναλυτικά, όσα είπε ο τεχνικός της Ένωσης:

«Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε, παίξαμε πολύ καλά με συγκέντρωση, υπήρχε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε λίγο πιο αμυντικά.

Θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους οι οποίοι μας στήριξαν, η πρόκριση ανήκει και σε αυτούς.

Μία πρόκριση που ήρθε κόντρα σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, ένα ιστορικό κλαμπ, με νέους και έμπειρους παίκτες.

Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά σήμερα παίζαμε και με αρκετές ελλείψεις όπως του Γκατσίνοβιτς, του Περέιρα, ο Ζίνι και ο Λιούμπισιτς δεν ήταν 100% έτοιμοι και ο Μάνταλος που είχε δεχθεί την κόκκινη».