Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στην κλήρωση του Europa League

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και οι πράσινο στο τέταρτο στην κλήρωση της League phase που θα γίνει την Παρασκευή (14:00) στην Νιόν.

Τους 8 αντίπαλους τους στην League phase του Europa League περιμένουν πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που πήραν το εισιτήριο με τις προκρίσεις τους απέναντι σε Ριέκα και Σαμσούνσπορ αντίστοιχα.

Στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00), ο Δικέφαλος του Βορρά θα βρεθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι πράσινοι θα βρεθούν στο 4ο.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας είναι τα εξής:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Σάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ-Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ Φορεστ

Στουρμ Γκρατς

FCSB

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μάλμε

Ουτρέχτη

Γκενκ

Go Ahead Eagles

Μπραν