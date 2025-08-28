Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Το σουτ του Γιανσάνα που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσια (vid) 28-08-2025 22:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ RSC Anderlecht 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιανσάνα σούταρε από μακριά στο 66ο λεπτό του ματς, μεταξύ ΑΕΚ και Άντερλεχτ με τον Στρακόσια να μην έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Δείτε εδώ: Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Πίτα από άλλον πλανήτη: Το χορταστικό και πεντανόστιμο σουβλάκι που εξαφανίζεται σε χρόνο dt menshouse.gr Μεταγραφές – βόμβα: Αυτά είναι τα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ που μπαίνουν στο νέο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Κάτω από τη μύτη της αστυνομίας: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παλαιοκώστας menshouse.gr ΔΕΘ 2025: Το μέτρο – έκπληξη για τους ενοικιαστές που είναι το κρυφό χαρτί του Μητσοτάκη instanews.gr Το σουτ του Γιανσάνα που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσια (vid) SHARE