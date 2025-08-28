MENU
Τα highlights της εμφατικής πεντάρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (vid)

Οι καλύτερες στιγμές και τα πέντε γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα για τα play off του Europa League που του έδωσαν το εισιτήριο για τη League Phase.

Τα στιγμιότυπα:

