Παναθηναϊκός: Συνεχάρη την ποδοσφαιρική ομάδα για την πρόκριση ο «Επτάστερος» (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι μια οικογένεια και αυτό φάνηκε και από το μήνυμα που έστειλε η «πράσινη» ΚΑΕ για την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας στην League Phase του Europa League.
Ο «Επτάστερος» συνεχάρη το σύνολο του Ρουί Βιτόρια για την επιτυχία, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Τι βραδιά! Συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ. Συνεχίστε να παλεύετε και καλή τύχη στην League Phase του Europa League».
Δείτε την ανάρτηση:
What a night! Congratulations @paofc_! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025
Keep on fighting and best of luck on the Europa’s League Phase! 💪🏼#WeTheGreens #paobcaktor https://t.co/PCfdazWwel