Παναθηναϊκός: Συνεχάρη την ποδοσφαιρική ομάδα για την πρόκριση ο «Επτάστερος» (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου για την πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια οικογένεια και αυτό φάνηκε και από το μήνυμα που έστειλε η «πράσινη» ΚΑΕ για την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας στην League Phase του Europa League.

Ο «Επτάστερος» συνεχάρη το σύνολο του Ρουί Βιτόρια για την επιτυχία, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Τι βραδιά! Συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ. Συνεχίστε να παλεύετε και καλή τύχη στην League Phase του Europa League».

Δείτε την ανάρτηση: