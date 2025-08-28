Λουτσέσκου: «Η καλύτερη ομάδα προκρίνεται στο τέλος - Στο μυαλό μας μόνο ο Ατρόμητος!»

Απόλυτα προσγειωμένος εμφανίστηκε μετά την επιβλητική νίκη (5-0) του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ριέκα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως το μυαλό του βρίσκεται στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο!

Ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίστηκε άκρως ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Δικεφάλου, υπογραμμίζοντας πως η καλύτερη ομάδα ήταν εκείνη που προκρίθηκε, ωστόσο δεν παρέλειψε να επιστήσει την προσοχή στον προσεχώς αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του OPEN:

Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που επιβεβαιώθηκε σήμερα: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».

Για την συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».