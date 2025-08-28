Για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο του, για την Ελλάδα, για τον Φωτάρα πρόκριση μέσα στην Τουρκία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον ατσάλινο Παναθηναϊκό, που με βάση την καλή του αμυντική λειτουργία πήρε την πρόκριση μέσα στην Σαμσούντα και προκρίθηκε στο Europa League.

Αυτό είναι σωστό. Να πηγαίνεις μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Σαμσούντα και να προκρίνεσαι στην League Phase του Europa League, δικαιότατα, πανάξια και να χάνεις και ευκαιρία να κάνεις διπλό.

Σε αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που παίζεις, αλλά το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός με την Ρέιντζερς και αποκλείστηκε, ήταν κυνικός, σοβαρός με την Σαχτάρ και την Σαμσουνσπόρ και προκρίθηκε.

Αυτός ο Παναθηναϊκός χτίζει χαρακτήρα, δεν μασάει από έδρες, όπως την καυτή απόψε στην Σαμσούντα, δεν μασάει, ούτε όταν δέχεται πρώτος γκολ, όπως στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ματς, που τα έφερε όλα τούμπα μέσα σε δέκα λεπτά. Και σήμερα με αυτή τη νίκη του πρώτου αγώνα πέρασε, διότι ακύρωσε την Σαμσουνσπόρ στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο μέρος, όταν χρειάστηκε ο Ντραγκόφσκι έκανε μία χαρά την δουλειά του. Δεν έκανε κάποια μεγάλη απόκρουση με εξαίρεση αυτή στο 7', όταν σταμάτησε τον Εμρέ.

Αυτή τη πρόκριση ο Παναθηναϊκός έπρεπε να την πάρει, όχι μόνο για να παίξει στο Europa League. Επρεπε να την πάρει για τον Παναθηναϊκό, για την Ελλάδα, για τον κόσμο του, για τον Φωτάρα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έπαιξε για τελευταία φορά, έδωσε την ψυχή του, είχε δύο καλές στιγμές, θα έγραφε ασίστ, αν ο Τετέ σκόραρε και φεύγει χαρούμενος, διότι η αγαπημένη του ομάδα πήρε μία σπουδαία πρόκριση μέσα στην Τουρκία.

Θα μπορούσε να είχε κάνει πιο απλή την ζωή του ο Παναθηναϊκός αν σκόραρε στις φάσεις, που έκανε. Δύο φορές δεν βρήκε στόχο ο Ιωαννίδης, μία ο Κυριακόπουλος, μία ο Τετέ. Και όταν είδε το Βιτόρια μετά την τελευταία ευκαιρία του Τετέ στο 65', ότι γκολ δεν μπαίνει αποφάσισε να πάει στα σίγουρα.

Κλείδωσε ακόμα καλύτερα την αμυντική του λειτουργία με αυτή την ψυχάρα τον Μανώλη Σιώπη, αυτόν τον γίγαντα, που σηκώθηκε πήρε κεφαλιά από το θηρίο τον Μάριους, τον φορ της Σάμσουνσπορ και από την σύγκρουση έγινε αλλαγή ο επιθετικός των Τούρκων. Με τον Σφιντέρσκι αντί του Ιωαννίδη, που είχε δώσει και την ψυχή του και στο τέλος και με τον Γερεμέγεφ, να μπαίνει, για να βοηθάει στα αμυντικά στημένα, αλλά δεν χρειάστηκε.

Με κυνισμό ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση και στο τέλος όλοι οι παίκτες πήγαν να γιορτάσουν την πρόκριση μαζί με τους 150 οπαδούς τους, που έκαναν ένα τόσο μακρινό ταξίδι, αλλά έφυγαν χαρούμενοι. Αυτή η πρόκριση είναι μεγάλη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, που ωριμάζει, πλέον παίρνει προκρίσεις στην Ευρώπη κόντρα σε δύσκολες ομάδες, ή δύσκολες έδρες και ξέρει να διαχειρίζεται την κάθε κατάσταση, οποιαδήποτε στιγμή.

Τώρα δεν ήταν ώρα, για να παίξεις μπαλάρα, τώρα χτίζεις νοοτροπία, τώρα γίνεσαι νικητής και η μπάλα θα έρθει στην πορεία και με τις ποιοτικές προσθήκες, που θα έρθουν.

Ο Βιτόρια πιστώνεται και αυτή την πρόκριση με όλο το πλάνο του και τις αποφάσεις και τα καλύτερα έρχονται. Με έναν βαρβάτο φορ αντί του Ιωαννίδη, με τον Ταμπόρδα και ίσως και ένα ακόμα φορ, για να φτιάξει μία καλή τριάδα στην επίθεση. Αλλά κυρίως με σχέδιο, με πλάνο, με ψυχή, που έδειξε η ομάδα και απόψε και στάθηκε όρθια μέσα σε μία κόλαση, μέσα στην Τουρκία με 35.000 κόσμο να ουρλιάζουν και στο τέλος να σωπαίνουν. Ναι ρε Πανάθα….