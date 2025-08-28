MENU
Το κερασάκι στην τούρτα από τον Πέλκα (vid)

Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε απέναντι στη Ριέκα και πέρασε στη League Phase του Europa League, με τον Δημήτρη Πέλκα να βάζει το κερασάκι στην τούρτα, κάνοντας το 5-0.

Το γκολ:

