EUROPA LEAGUE Το κερασάκι στην τούρτα από τον Πέλκα (vid) 28-08-2025 22:30 Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε απέναντι στη Ριέκα και πέρασε στη League Phase του Europa League, με τον Δημήτρη Πέλκα να βάζει το κερασάκι στην τούρτα, κάνοντας το 5-0. Το γκολ: