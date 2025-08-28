Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Ευκαιρία της Άντερλεχτ με κεφαλιά του Ντόλμπεργκ (vid) 28-08-2025 22:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ RSC Anderlecht ΠΡΟΣΩΠΑ Κάσπερ Ντόλμπεργκ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 50' ο Ντόλμπεργκ πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ο Στρακόσια μπλόκαρε και κράτησε το 2-0 υπέρ της ΑΕΚ. Δείτε παρακάτω την ευκαιρία της Άντερλεχτ: Πίτα από άλλον πλανήτη: Το χορταστικό και πεντανόστιμο σουβλάκι που εξαφανίζεται σε χρόνο dt menshouse.gr Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr «Προχωράμε»: Ο χρησμός του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Εκείνη τη μέρα ξέσπασε: Το επεισόδιο που έκανε την οικογένεια του Μαζωνάκη να ζητήσει τον εγκλεισμό του instanews.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Κάτω από τη μύτη της αστυνομίας: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παλαιοκώστας menshouse.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Ευκαιρία της Άντερλεχτ με κεφαλιά του Ντόλμπεργκ (vid) SHARE