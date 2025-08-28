Ευκαιρία της Άντερλεχτ με κεφαλιά του Ντόλμπεργκ (vid)

Στο 50' ο Ντόλμπεργκ πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ο Στρακόσια μπλόκαρε και κράτησε το 2-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Δείτε παρακάτω την ευκαιρία της Άντερλεχτ: