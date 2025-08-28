Κριτική Παναθηναϊκού: «Κέρβερος» Ντραγκόφσκι, ηγετικός Πάλμερ-Μπράουν, «γίγαντας» Σιώπης

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Σαμσουνσπόρ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Κορυφαίοι οι Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν, κατάθεση ψυχής από Σιώπη.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Σπουδαία εμφάνιση από τον Πολωνό τερματοφύλακα, που κράτησε τον Παναθηναϊκό όλες τις φορές που χρειάστηκε. Είχε κομβικές αποκρούσεις και στα δύο ημίχρονα και έβαλε την... υπογραφή του στην πρόκριση της ομάδας.

Γιάννης Κώτσιρας: Ο Έλληνας δεξιός μπακ ανταπεξήλθε στα αμυντικά του καθήκοντα, χωρίς να μπορέσει να προσφέρει πάντως κάτι δημιουργικά με τις προωθήσεις του.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Πολύ καλή εμφάνιση για τον Αμερικανό, που εξελίσσεται στον ηγέτη της «πράσινης» άμυνας. Είχε καίριες επεμβάσεις, γλιτώνοντας το «Τριφύλλι» από δύσκολες καταστάσεις, ενώ κέρδισε τις περισσότερες από τις μονομαχίες του.

Αχμέντ Τουμπά: Θετική εικόνα και για τον Αλγερινό, που διόρθωσε μόνος του τα λίγα λάθη στα οποία υπέπεσε και στις περισσότερες φάσεις είχε σωστή αντιμετώπιση.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν του πήγε τόσο το παιχνίδι, αφού έχασε μια μεγάλη ευκαιρία και οι σέντρες του δεν είχαν κάποιο αντίκρισμα. Αμυντικά ταλαιπωρήθηκε από την πλευρά του, χωρίς να κάνει πάντως κάποιο μεγάλο λάθος.

Πέδρο Τσιριβέγια: Η ήρεμη δύναμη στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Προσπαθούσε να «παγώσει» τον ρυθμό όποτε χρειαζόταν, προωθούσε καλά την μπάλα, είχε σωστές αποφάσεις και γενικά πραγματοποίησε θετική εμφάνιση.

Άνταμ Τσέριν: Έτρεξε πολύ ο Σλοβένος, που δεν κατάφερε πάντως να βοηθήσει τους συμπαίκτες του δημιουργικά. Ήταν ωστόσο πολύτιμος ανασταλτικά στην τελική ευθεία του αγώνα.

Τάσος Μπακασέτας: Είχε την υπέροχη κάθετη στο τετ-α-τετ του Ιωαννίδη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ γενικά προσπάθησε να δώσει πράγματα μπροστά. Αντικαταστάθηκε στην διάρκεια του δεύτερου μέρους.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Από τους πιο κινητικούς και δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Πήγε σε ατομικές ενέργειες, κέρδισε φάουλ και έβγαλε πολύ ωραίες μπαλιές στους συμπαίκτες του. Στην επανάληψη έπεσε η ενέργειά του και αντικαταστάθηκε από τον Πελίστρι.

Ματέους Τετέ: Ο Βραζιλιάνος δεν μπόρεσε να δώσει πολλά στο πρώτο ημίχρονο, όντας και καλά κλεισμένος από τους Τούρκους. Ανεβασμένος στην επανάληψη, έχασε μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρει και έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν του δόθηκε.

Φώτης Ιωαννίδης: Ο αρχηγός έζησε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο του ματς με την πράσινη φανέλα, όντας μέσα σε όλες τις φάσεις και δημιουργώντας δύο πολύ καλές στιγμές, που δεν εκμεταλλεύτηκε. Ακόμα και μετά την αλλαγή του ήταν όρθιος στην άκρη του πάγκου και εμψύχωνε τους συμπαίκτες του, ενώ μετά το φινάλε αποχαιρέτησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, σε μια συγκινητική στιγμή.

Φακούντο Πελίστρι: Ήταν δραστήριος στο διάστημα που αγωνίστηκε, ταλαιπώρησε τους Τούρκους, κέρδισε κάποια φάουλ και γενικά παίρνει θετικό βαθμό.

Μανώλης Σιώπης: Καταπληκτικός από την ώρα που μπήκε στο ματς ο Έλληνας χαφ, που έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες, κέρδισε μπάλες και φάουλ, χρησιμοποίησε πολύ έξυπνα το σώμα του και συνέβαλε τα μέγιστα στο να διατηρηθεί το 0-0.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Πολωνός, με τον Παναθηναϊκό να κρατά πάντως άνετα το υπέρ του αποτέλεσμα.

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Έπαιξε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.