Βιτόρια: «Συγχαρητήρια σε όλους, περήφανος για τους παίκτες - Πολύ σημαντικό που επιστρέψαμε στο Europa League»

Για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League μίλησε ο Ρουί Βιτόρια, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για την προσπάθειά τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια:

«Θεωρώ πως δείξαμε πως είμαστε ωριμη ομάδα και να διαχειρίζεται τους αγώνες. Είχαμε το πλεονέκτημα από το πρώτο ματς, ελέγξαμε τον αντίπαλο. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνά μας. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το ματς. Δείξαμε πως είμαστε ώριμοι και πως μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.Συγχαρητήρια σε όλους και πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανα σε league phase. Δεν καναμε το τελειο παιχνίδι. ήμασταν πολυ συμπαγείς αμυντικά. Συγχαρητήρια στους οπαδους, όσους ήταν εδώ και όλους στήριξαν από την τηλεόραση.

Είναι πολυ σημαντικό που περάσαμε στο Europa League, δείξαμε πρόοδο από την περσινή σεζόν. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή. Ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη. Το θέλαμε πολυ, το κυνηγήσαμε, δείξαμε πως μπορέσαμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε διαφορετικούς αντιπάλους και με αφήνει ικανοποιημένο αυτό. Είμαι περήφανος που προπονώ αυτους τους παίκτες και θα κάνουμε περισσότερο στο μέλλον. Πολύ σημαντική η πρόκριση και για την Ελλάδα γενικότερα και για πιο εύκολες κληρωσεις και να βρεθουν οι ομαδες πιο ψηλά.

Δε θέλω να μιλήσω για την περίπτωση του Ιωαννίδη μέχρι να οριστικοποιηθεί. Όσον αφορά τις μεταγραφές που κάναμε, ήταν αρκετές και καλές, αυτό θέλαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από όσους ήρθαν. Είναι ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα κριτήρια, μικρή ηλικια και όρεξη για τίτλους και διακρίσεις. Μπορούν όλοι μαζί να χτίσουν μία μεγάλη ομάδα. Μπορούμε να έχουμε δύο ισάξιες 11άδες και αυτό θέλαμε.»