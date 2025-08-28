Ο... νόμος της Τούμπας «μίλησε» - Συνεχίστηκε το απόλυτο σε προκρίσεις του ΠΑΟΚ απέναντι σε Κροάτες

Το απόλυτο και η προϊστορία του ΠΑΟΚ απέναντι σε Κροάτες συνεχίστηκε. Πέντε προκρίσεις σε ισάριθμες «διασταυρώσεις» με τον... νόμο της Τούμπας να «μιλά».

Ο Δικέφαλος έκανε... πάρτι απέναντι στη Ριέκα (5-0) και «τσέκαρε» το εισιτήριο του για τη League Phase του Europa League, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μετρούσε 0/5 στα πρώτα παιχνίδια με Κροάτες ανεξαρτήτου έδρας, παρόλα αυτά, όπως έδειχνε και η προϊστορία, οι προκρίσεις ήταν «ασπρόμαυρες»,

Με τέσσερις διαφορετικούς αντιπάλους, η ίδια κατάληξη. Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Είτε με τη Ριέκα (δύο φορές), είτε με τις Ντιναμό και Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, είτε με τη Χάιντουκ, ο Δικέφαλος χαμογελούσε... τελευταίος.

Όταν η ρεβάνς μάλιστα διεξάγεται στην Τούμπα, το... κοντέρ «γράφει» πολλά και καμία φορά κάτω από τρία γκολ. Τρία απέναντι στη Χάιντουκ (3-0), πέντε απέναντι στη Ντιναμό (5-1), έξι απέναντι στη Λοκομοτίβα (6-0) και σήμερα πέντε απέναντι στην Ριέκα (5-0).