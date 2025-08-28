Την Παρασκευή στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μάνσα!

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα από την Φορταλέζα!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λατινικής Αμερικής για την απόκτηση του 21χρονου ταλαντούχου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή (29/8) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Πειραιά.
Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έφτασε τα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Φορταλέζα θα διατηρήσει 15% ποσοστό μεταπώλησης σε πιθανή μεταγραφή του στο μέλλον.
Ο Μάνσα αναμένεται να συμπληρώσει το κενό του άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».