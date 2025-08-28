Την Παρασκευή στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μάνσα!

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Γκουστάβο Μάνσα, αναμένεται να... πατήσει Ελλάδα την Παρασκευή (29/8) προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό!

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα από την Φορταλέζα!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λατινικής Αμερικής για την απόκτηση του 21χρονου ταλαντούχου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή (29/8) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Πειραιά.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έφτασε τα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Φορταλέζα θα διατηρήσει 15% ποσοστό μεταπώλησης σε πιθανή μεταγραφή του στο μέλλον.

Ο Μάνσα αναμένεται να συμπληρώσει το κενό του άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».