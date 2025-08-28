Παναθηναϊκός: Από 25 ευρώ τα εισιτήρια με Λεβαδειακό, στην επιστροφή στην Λεωφόρο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Μέσα στην τελική τιμή και η ενίσχυση στον Ερασιτέχνη.

Το «Τριφύλλι» επιστρέφει φέτος στην Λεωφόρο για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και μετά την αναβολή της πρεμιέρας, αντιμετωπίζει στο «σπίτι» του τον Λεβαδειακό.

Λίγο μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 25 ευρώ.

Στο κόστος πάντως συμπεριλαμβάνονται και τα 5 ευρώ που δίνονται ως ενίσχυση στον Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (31/8, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 6, 7 25 € 1Β , 5Γ , 12Β 35 € 1Α, 5Β , 8Α , 12Α 45 € 2, 5Α , 9, 11 65€ 10 75€ 3 155 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION