Χρόνος ανάγνωσης 1' EUROPA LEAGUE Ο Γιακουμάκης με το που μπήκε στο γήπεδο κέρδισε την αποβολή του Μαϊστόροβιτς (vid) 28-08-2025 22:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ HNK Rijeka Ο Γιώργος Γιακουμάκης λίγα λεπτά μετά και την είσοδο του στο γήπεδο, κατάφερε να κερδίσει την αποβολή του Μαϊστόροβιτς, ο οποίος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η αποβολή: