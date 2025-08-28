MENU
Ο Γιακουμάκης με το που μπήκε στο γήπεδο κέρδισε την αποβολή του Μαϊστόροβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Γιώργος Γιακουμάκης λίγα λεπτά μετά και την είσοδο του στο γήπεδο, κατάφερε να κερδίσει την αποβολή του Μαϊστόροβιτς, ο οποίος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η αποβολή:

