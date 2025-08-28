Αποχαιρέτησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ο Φώτης, τον έβγαλαν μπροστά οι συμπαίκτες του

Όμορφες στιγμές μετά το τέλος του αγώνα στην Σαμψούντα, με τον Φώτη Ιωαννίδη να αποχαιρετά τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο αρχηγός του «Τριφυλλιού» έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα, αφού υπάρχει συμφωνία ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο «Φωτάρας» έζησε πολύ έντονα τον αγώνα, κάτι που φάνηκε και από τις αντιδράσεις του στα τελευταία λεπτά, όταν είχε ανικατασταθεί, ενώ μετά το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση.

Στην συνέχεια αποχαιρέτησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στην Τουρκία για να υποστηρίξουν την ομάδα, με τους συμπαίκτες του να τον βγάζουν μπροστά!

Στιγμές που σίγουρα θα κρατήσει για πάντα μέσα του ο Έλληνας επιθετικός, που αγαπήθηκε πολύ από τον «πράσινο» λαό και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.