Μεντιλίμπαρ: «Δεν θα αλλάξω φιλοσοφία με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα - Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να παίζει»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης της League Phase του Champions League και σχολίασε τις ομάδες που κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του MEGA News:

Είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για Ρεάλ και Μπαρτσελονα. Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και για την καλύτερη ομάδα της Ισπανίας αυτή της στιγμή. Όσο δύσκολο και να είναι πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο με τον κόσμο μας στο πλευρό μας.



Είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος μας βοηθάει πολύ. Αν θυμηθούμε το παρελθόν ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες και όταν παίζαμε εκτός καλούμασταν να κάνουμε ανατροπές.



Όντως μας έχουν τύχει μεγάλες ομάδες. Η Άρσεναλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου μαζί με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελονα. Επίσης υπάρχει και ποικιλία, καλούμαστε να πάμε στο άγνωστο με την Καϊράτ. Έχει παίξει σε πολλές προκριματικές φάσεις και κατάφερε να βρεθεί μέχρι εδώ. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια από τις πιο φιλόδοξες ομάδες της διοργανώσεις.

Δε νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο για να μπεις στο κλίμα με ποιες ομάδες θα παίξεις. Δε χρειάζεσαι και κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν ακούς τον κόσμο να τραγουδάει αυτόματα μπαίνεις στο κλίμα και όταν μπαίνεις στο γήπεδο το νιώθεις.



Δεν ξέρω να παίζω αλλιώς, δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου είτε με τη Ρεάλ είτε με την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξει ως τέτοια. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε παίξει ήδη τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα μας και θα είμαστε όπως πρέπει».