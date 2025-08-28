MENU
Ξεκίνησε το πάρτι στην Τούμπα: Αποθέωση εν χορώ για τον Ιβάν Σαββίδη! (vid)

Με τον ΠΑΟΚ να έχει ρίξει στο... καναβάτσο την Ριέκα και να έχει πάρει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, η Τούμπα έστησε το δικό της πάρτι, με τον Ιβάν Σαββίδη να αποθεώνεται από τον κόσμο του Δικεφάλου!

Δείτε το βίντεο:

