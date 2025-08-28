Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Μαγική βραδιά στην Τούμπα: Αποθέωση εν χορώ για τον Ιβάν Σαββίδη! (vid) 28-08-2025 22:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ HNK Rijeka ΠΡΟΣΩΠΑ Ιβάν Σαββίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με τον ΠΑΟΚ να έχει ρίξει στο... καναβάτσο την Ριέκα και να έχει πάρει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, η Τούμπα έστησε το δικό της πάρτι, με τον Ιβάν Σαββίδη να αποθεώνεται από τον κόσμο του Δικεφάλου! Δείτε το βίντεο: ΔΕΘ 2025: Το μέτρο – έκπληξη για τους ενοικιαστές που είναι το κρυφό χαρτί του Μητσοτάκη instanews.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Πίτα από άλλον πλανήτη: Το χορταστικό και πεντανόστιμο σουβλάκι που εξαφανίζεται σε χρόνο dt menshouse.gr Μεταγραφές – βόμβα: Αυτά είναι τα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ που μπαίνουν στο νέο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr Κάτω από τη μύτη της αστυνομίας: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παλαιοκώστας menshouse.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Μαγική βραδιά στην Τούμπα: Αποθέωση εν χορώ για τον Ιβάν Σαββίδη! (vid) SHARE