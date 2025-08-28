Παναθηναϊκός: Τα έσοδα που εξασφάλισε με την πρόκριση στην League Phase του Europa League

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαμσουνσπόρ σημαίνει και μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους «πράσινους». Το SDNA αναλύει τα έσοδα στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μια θέση στην League Phase του Europa League, κάτι που σημαίνει πως θα εισπράξει 4.31 εκατ. ευρώ φιξ, μαζί με άλλες 350 χιλ. ευρώ για τους δύο προκριματικούς που έδωσε, χωρίς να υπολογίζονται τα Play-Offs (με Ρέιντζερς και Σαχτάρ δηλαδή).

Παράλληλα, το «Τριφύλλι» θα εισπράξει και χρήματα από το value pillar, το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί ακόμα, ενώ θα κερδίζει 450 χιλ. ευρώ για κάθε νίκη στην League Phase και 150 χιλ. για κάθε ισοπαλία.

Μπόνους θα πάρει και ανάλογα την τελική του κατάταξη, ενώ κάθε πρόκριση σε επόμενη φάση συνεπάγεται ακόμα περισσότερα χρήματα.

Αναλυτικά τα έσοδα του Europa League:

4.31 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή στην League Phase.

450.000 ευρώ για κάθε νίκη.

150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

75.000 ευρώ * την θέση που θα καταλάβει στην League Phase ως μπόνους.

600.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 1-8.

300.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 9-16.

300.000 ευρώ για την πρόκριση στα Play-Offs.

1.75 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στους «16».

2.5 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα προημιτελικά.

4.2 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα ημιτελικά.

7 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στον τελικό.

6 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου.

Value Pillar.

