Ασίστ Ντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ με Τσάλοβ (vid)

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να σφραγίζει την πρόκριση του για τη League Phase του Europa League, με τον Κωνσταντέλια να δίνει έτοιμο γκολ στον Τσάλοβ και εκείνος προ κενής εστίας να κάνει το 3-0 στο 57' απέναντι στη Ριέκα μέσα σε αποθέωση.

Το γκολ: