EUROPA LEAGUE Ασίστ Ντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ με Τσάλοβ (vid) 28-08-2025 21:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ δείχνει να σφραγίζει την πρόκριση του για τη League Phase του Europa League, με τον Κωνσταντέλια να δίνει έτοιμο γκολ στον Τσάλοβ και εκείνος προ κενής εστίας να κάνει το 3-0 στο 57' απέναντι στη Ριέκα μέσα σε αποθέωση.