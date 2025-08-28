«Έπνιξαν» πέναλτι στον Τετέ ο Βόσνιος διαιτητής και ο VAR (vid)

Ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο και ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπόελεκ (VAR) δεν είδαν καθαρό πέναλτι στον Τετέ στο 66ο λεπτό του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός είχε την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στην Σαμψούντα στο 66', όταν ο Ιωαννίδης έβγαλε σε θέση βολής τον Τετέ, που νικήθηκε από τοτν Κοτσούκ.

Ο Βραζιλιάνος ωστόσο πήρε το «ριμπάουντ» και ανατράπηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αφού σε όλα τα ριπλέι φαίνεται πως ο Κοτσούκ βρήκε μόνο το πόδι του Τετέ στην συνέχεια.

Κι όμως, η φάση αυτή δεν... συγκίνησε ούτε τον Βόσνιο διαιτητή, Ιρφάν Πελίτο, ούτε τον Ολλανδό VAR, Πολ Βαν Μπόελεκ, με το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά.

Υπενθυμίζουμε πως και στο πρώτο ματς το «Τριφύλλι» είχε τεράστια παράπονα από την διαιτησία του Μουνουέρα, που χάρισε την δεύτερη κίτρινη στον Γιουκσέλ για... διπλό χέρι εκτός περιοχής.