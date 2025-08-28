MENU
Έμεινε άφωνος ο Λουτσέσκου στο φαλτσαριστό δεξί σουτ του Μπάμπα (vid)

Δεν πίστευε στα μάτια του ο Λουτσέσκου, όταν ο Μπάμπα έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή της Ριέκα, μένοντας άφωνος.

Το σχετικό βίντεο:

